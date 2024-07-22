Новости экономи...
Открыть форекс счёт
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости экономики России

1 подписчик

Рынок начал неделю с роста, но впереди ставка ЦБ

Рынок начал неделю с роста, но впереди ставка ЦБ

Утром у инвесторов хорошее настроение: индекс МосБиржи поднимается на 0,7% - до 3029,44 пункта. При этом на этой неделе ожидается оглашение решения ЦБ по ставке, а это значит, что в преддверии этого решения участники торгов могут проявить осторожность в покупках.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх