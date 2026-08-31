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Контрафронт

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Иран: Несколько мирных жителей получили ранения, когда ранее в тот же день боевики Партии свободной...

Иран: Несколько мирных жителей получили ранения, когда ранее в тот же день боевики Партии свободной жизни Курдистана (PJAK) напали на деревню Дари в округе Мариван провинции Курдистан.

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