Хельмут Марко прокомментировал слухи о переходе Риккардо в Mercedes

Хельмут Марко прокомментировал слухи о переходе Риккардо в MercedesGetty Images / Red Bull Content PoolСпортивный консультант Red Bull Хельмут Марко дал понять, что Даниэль Риккардо не перейдет в Mercedes в 2025 году.
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