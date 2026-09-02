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«Враг будет сыпаться»: Путин раскрыл, что происходит на фронте

Президент России Владимир Путин заявил, что российские войска продолжают наступление в зоне специальной военной операции и постепенно увеличивают темпы продвижения.

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