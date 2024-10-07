ВС РФ находятся всего в 40 километрах от Запорожья: наши преодолели дельту Днепра и вошли в Каменское

Этот населенный пункт находится всего в 40 километрах от Запорожья. Также сегодня стало известно, что ВСУ начали срочное строительство оборонительных сооружений около Покровска с целью подготовки Днепропетровской области к защите.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии