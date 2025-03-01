Для некоторых россиян смягчили требования к выдаче ипотечных кредитов

Это даст банкам возможность использовать меньше капитала для выдачи ипотек По решению Центробанка с 1 марта в России снизили надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам с первым взносом более 20%.
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