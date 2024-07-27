Даже красивые женщины больше никому не нужны! (с) Правда ли, что мужчины стали меньше знакомиться?

«Мужикам скучно слушать женские претензии типа «хочу сильного, что б обеспечивал, все решал и т д.»… Вот и не хотят знакомиться с дамами» «Завяжутся отношения - риск потери минимум половины имущества и попасть на алименты очень высок.
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