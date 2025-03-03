В Петербурге засохла ива-символ Полюстровского парка

Жителям предложили выбрать новый образ. В Петербурге выберут новый символ Полюстровского парка. Как сообщается в группе администрации Красногвардейского района на страниц «ВКонтакте», ранее эту роль выполняла ива, растущая у парка.
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