Гусев: в Острогожском районе подавили БПЛА, пострадал объект ЖКХ

В Острогожском районе на западе Воронежской области перехватили беспилотник. При падении он повредил крышу объекта коммунальной инфраструктуры и спровоцировал пожар, сообщил губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале.
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