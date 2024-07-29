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Гусев: в Острогожском районе подавили БПЛА, пострадал объект ЖКХ

Гусев: в Острогожском районе подавили БПЛА, пострадал объект ЖКХ

В Острогожском районе на западе Воронежской области перехватили беспилотник. При падении он повредил крышу объекта коммунальной инфраструктуры и спровоцировал пожар, сообщил губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале.

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