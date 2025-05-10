Европейскую часть России ждут заморозки

Заморозки прогнозируются в регионах центра европейской части России в период до 11 мая, также необычно сильные заморозки будут в Калининградской области, сообщил «Интерфаксу» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
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