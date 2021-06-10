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Мошенники начали обманывать клиентов банков с помощью роботов

Мошенники начали обманывать клиентов банков с помощью роботов

Мошенники в России обзванивают клиентов банков с помощью роботов и просят подтвердить перевод, внушая жертвам, что в настоящий момент операции по карте приостановлены, об этом сообщает в четверг, 10 июня, «РИА Новости» со ссылкой на эксперта.

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