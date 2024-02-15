В Крыму почтили память воинов-интернационалистов

Сегодня, глава Крыма Сергей Аксёнов и председатель Госсовета Республики Владимир Константинов приняли участие в мероприятии, посвященном Дню памяти воинов-интернационалистов в честь 35-ой годовщины вывода советских войск из Афганистана.
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