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Царьград

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Замдиректора НГУ опроверг эффективность чеснока против ОРВИ

Замдиректора НГУ опроверг эффективность чеснока против ОРВИ

Михаил Хвостов из Новосибирского госуниверситета заявил, что употребление чеснока для профилактики ОРВИ не имеет научных доказательств.

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