Никита Михалков снова обратился к властям: "Разве это нормально?

Известный режиссёр и автор программы "Бесогон" Никита Михалков обратился к властям с вопросом по поводу игры по правилам Запада.
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