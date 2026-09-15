Президент Румынии Дан: Украина не отвечает критериям ЕС в сельском хозяйстве

Сельское хозяйство Украины сегодня не соответствует требованиям Евросоюза. Об этом заявил президент Румынии Никушор Дан в интервью телеканалу Euronews.
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