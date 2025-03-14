Минфин региона отчитался о выполнении депутатских наказов на миллиарды

Комитет по бюджетной и налоговой политике краевого парламента рассмотрел отчет об исполнении бюджетного постановления, согласно которому Министерство финансов реализовало депутатские наказы на сумму 17,8 млрд рублей в рамках бюджета 2024 года.
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