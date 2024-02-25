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Армении нельзя менять Конституцию под давлением бакинского режима: Институт Лемкина

Армении нельзя менять Конституцию под давлением бакинского режима: Институт Лемкина

ВАШИНГТОН (ИА Реалист). Зарегистрированный в США Институт Лемкина для предотвращения геноцида назвал так называемый Азербайджан «геноцидальным государством, которое снова и снова доказывает, что оно не уважает ни международное право, ни мирные договоры».

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