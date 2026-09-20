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Газета.ру

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Царукян получил не менее 450 тысяч долларов за победу на UFC 331

Царукян получил не менее 450 тысяч долларов за победу на UFC 331

Второй номер рейтинга Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Арман Царукян заработал не менее 450 тысяч долларов за победу над бразильцем Маурисио Руффи на турнире UFC 331 в Лос-Анджелесе.

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