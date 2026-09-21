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Владимирские новости

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Владимира: задержан подозреваемый в ножевом ранении

Владимира: задержан подозреваемый в ножевом ранении

43-летний мужчина получил ножевое ранение в драке, которая началась в баре и продолжилась на улице. Полиция задержала подозреваемого и возбудила уголовное дело.

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