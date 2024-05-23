Путин обсудит с Лукашенко в Минске вопросы безопасности

Лидеры также обсудят международную повестку Президент России Владимир Путин заявил, что в рамках своего визита в Белоруссию планирует обсудить с белорусским лидером Александром Лукашенко вопросы безопасности, передает информационное агентство ТАСС.
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