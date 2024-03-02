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Астрономы «взвесили» самую тяжелую и близкую пару сверхмассивных черных дыр

Астрономы «взвесили» самую тяжелую и близкую пару сверхмассивных черных дыр

В центре почти каждой массивной галактики теоретически находится сверхмассивная черная дыра. В 2004 году ученые обнаружили в центре радиогалактики B2 0402 + 379, расположенной в 723 миллионах световых годах от нас (красное смещение 0,055), два объекта.

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