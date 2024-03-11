Антонов назвал провокацией русофобскую риторику США перед выборами

РИА Новости/Илья Питалев Исходящая от США русофобская риторика является провокацией, которая направлена на дестабилизацию ситуации в России перед выборами президента, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.
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