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Антонов назвал провокацией русофобскую риторику США перед выборами

Антонов назвал провокацией русофобскую риторику США перед выборами

РИА Новости/Илья Питалев Исходящая от США русофобская риторика является провокацией, которая направлена на дестабилизацию ситуации в России перед выборами президента, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

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