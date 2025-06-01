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Симоньян высказалась о переговорах с Украиной после схода поезда под Брянском

Симоньян высказалась о переговорах с Украиной после схода поезда под Брянском

Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян высказалась о дальнейших переговорах с Украиной после ЧП со сходом поезда под Брянском.

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Комментарии
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г
галина
И зачем наша делегация поехала в Стамбул? Деньги государственные прокатывают.
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