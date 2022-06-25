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Врач Соловьев спрогнозировал рост заболеваемости коронавирусом в России летом

Врач Соловьев спрогнозировал рост заболеваемости коронавирусом в России летом

Новая разновидность коронавирусной инфекции начнет распространяться по Москве и Петербургу в июле или начале августа, после чего придет в Свердловскую область, спрогнозировал уральский врач, специалист лабораторной диагностики Александр Соловьев.

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