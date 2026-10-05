В Иркутской области ужесточили наказание за выезд на лёд с 1 сентября

С 1 сентября в Иркутской области начал действовать новый закон, который ужесточает ответственность за выезд автомобилей на лёд водоёмов вне специально оборудованных ледовых переправ.
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