Уникальные ретро-фотографии строителей, работающих на огромной высоте без страховки

Эмпайр-стейт-билдинг. Фото: Lewis Hine. Даже сейчас стройка небоскреба — это захватывающее зрелище, что уж говорить о 1920-х годах, когда высотки только-только начали появляться, а магнаты буквально соревновались друг с другом кто построит самое высокое здание.