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Reuters: рейтинг Трампа упал до минимума с момента инаугурации

Reuters: рейтинг Трампа упал до минимума с момента инаугурации

Деятельностью президента США Дональда Трампа довольны только 43% жителей страны. Это стало самым низким показателем с момента его возвращения на пост главы государства, следует из результатов ежемесячного опроса Reuters/Ipsos об одобрении президента и других государственных органов.

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