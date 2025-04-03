Reuters: рейтинг Трампа упал до минимума с момента инаугурации

Деятельностью президента США Дональда Трампа довольны только 43% жителей страны. Это стало самым низким показателем с момента его возвращения на пост главы государства, следует из результатов ежемесячного опроса Reuters/Ipsos об одобрении президента и других государственных органов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии