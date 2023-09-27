Ученые рассказали, когда на Земле начнется новое массовое вымирание

В отдаленном будущем материки планеты сольются в суперконтинент, что приведет к тотальному потеплению Через 250 млн лет жара может спровоцировать на Земле массовое вымирание, выяснили ученые из Бристольского университета.
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