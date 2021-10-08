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Ничего не вижу плохого в служебном романе

Ничего не вижу плохого в служебном романе

Много читал на этом сайте о служебных романах. Не понимаю, почему их все так осуждают, особенно отношения с начальником.

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Елена игрик
Удобная позиция. Проституцию напоминает.
Лилия
Не поняла зачем человек, который говорит о том что скрывает свои отношения, пишет об этих отношениях в инете?)))
Ирис
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Vera Dobryagina
С таким подходом можно вообще что угодно оправдать...
Andrew Matseevsky
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Angel ангел
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