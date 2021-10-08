Ничего не вижу плохого в служебном романе

5МИНУТКАРазвлеченияНичего не вижу плохого в служебном романе Много читал на этом сайте о служебных романах. Не понимаю, почему их все так осуждают, особенно отношения с начальником.Вернуться к статье62НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЕлена игрикУдобная позиция. Проституцию напоминает.ЛилияНе поняла зачем человек, который говорит о том что скрывает свои отношения, пишет об этих отношениях в инете?)))ИрисАльфонс, хотя и работающий...Vera DobryaginaС таким подходом можно вообще что угодно оправдать...AMAndrew MatseevskyВремя такое же как и всегда. Не попадайся и не переживай.Angel ангелИнтересно, если бы его жена так себя повела.... крику было бы небосьКомментировать
Свежие комментарии