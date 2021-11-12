Сатановский: Турецкие корветы будут угрожать Крымскому мосту

владимир васильев

Витя Порываев те хохложопые сами хотят оторваться и сами добровольно большинством член западу готовы сосать, а вот позиция Путина совершенно непонятна и неприемлема по украине до сих пор продажа энергоресурсов и газовые транзиты пора прекращать и вообще рвать все полностью отношения, а не те сопли бредовые о "едином народе" ё..т...м.. И республики ДНРЛНР пора признать и защитить от постоянных безответных обстрелов

Если продажу энергоресурсов и прочие зависимости р азорвать и ликвидировать прямо СЕЙЧАС, то "хохлы" от этого полностью не вымрут, а как-то переживут и приспособятся к новой реальности, а зато, когда наступит час Х, будут независимы от этих поставок и потому сильнее. Так что поставки имеют и обратную сторону и сдерживают нациков в руководстве. Они глупые только на словах, а на самом то деле отлично знают какая рука население кормит