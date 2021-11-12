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Сатановский: Турецкие корветы будут угрожать Крымскому мосту

Сатановский: Турецкие корветы будут угрожать Крымскому мосту

Москве не нужно недооценивать потенциал военно-технического сотрудничества между Анкарой и Киевом, а также обстановку в акватории Черного моря в целом.

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Комментарии
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Валентин Щербаков
Почему-то власти в этом вопросе как-то спокойны.
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16 час.
владимир васильев
Витя Порываев
те хохложопые сами хотят оторваться и сами добровольно большинством член западу готовы сосать, а вот позиция Путина совершенно непонятна и неприемлема по украине до сих пор продажа энергоресурсов и газовые транзиты пора прекращать и вообще рвать все полностью отношения, а не те сопли бредовые о "едином народе" ё..т...м.. И республики ДНРЛНР пора признать и защитить от постоянных безответных обстрелов
Если продажу энергоресурсов и прочие зависимости р азорвать и ликвидировать прямо СЕЙЧАС, то "хохлы" от этого полностью не вымрут, а как-то переживут и приспособятся к новой реальности, а зато, когда наступит час Х, будут независимы от этих поставок и потому сильнее. Так что поставки имеют и обратную сторону и сдерживают нациков в руководстве. Они глупые только на словах, а на самом то деле отлично знают какая рука население кормит
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16 час.
Владимир Тихомиров
Тут не техника, традиция.   Вспомните УШАКОВА  и Нахимова!!!
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12 час.

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