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Косачев: суверенитет Белоруссии и позиция лидера вызвали раздражение у Запада

Косачев: суверенитет Белоруссии и позиция лидера вызвали раздражение у Запада

Руководство западных стран возмутилось из-за суверенитета Белоруссии и позиции ее президента. Об этом заявил сенатор Совета Федерации, координатор миссии наблюдателей Межпарламентской ассамблеи СНГ на выборах в стране Константин Косачев, сообщило РИА «Новости».

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