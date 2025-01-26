Косачев: суверенитет Белоруссии и позиция лидера вызвали раздражение у Запада

Руководство западных стран возмутилось из-за суверенитета Белоруссии и позиции ее президента. Об этом заявил сенатор Совета Федерации, координатор миссии наблюдателей Межпарламентской ассамблеи СНГ на выборах в стране Константин Косачев, сообщило РИА «Новости».