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В Приморском крае сотрудники филиала ФГБУ «ЦЖКУ» ВВО отработали действия дежурных смен при возникновении нештатных ситуаций

В Приморском крае сотрудники филиала ФГБУ «ЦЖКУ» ВВО отработали действия дежурных смен при возникновении нештатных ситуаций

На практике был проработан алгоритм взаимодействия с командирами соединений и воинских частей, муниципальными органами власти и региональным центром МЧС.

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