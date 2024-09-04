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Чудо-раствор для хозяек: смешайте уксус, соду и йод и больше ничего не надо – теперь чистят только так

Чудо-раствор для хозяек: смешайте уксус, соду и йод и больше ничего не надо – теперь чистят только так

Чудо-раствор для хозяек: смешайте уксус, соду и йод и больше ничего не надо – теперь чистят только так Ольга БезродняяХозяйки открыли простой и эффективный способ чистки, которым теперь пользуются постоянно — раствор из йода, уксуса и соды.

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