Чудо-раствор для хозяек: смешайте уксус, соду и йод и больше ничего не надо – теперь чистят только так Ольга БезродняяХозяйки открыли простой и эффективный способ чистки, которым теперь пользуются постоянно — раствор из йода, уксуса и соды.
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