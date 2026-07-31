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Крымская газета

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1 августа: какой сегодня день

1 августа: какой сегодня день

1 августа в России - День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне 1914-1918 годов.  Начиная с 1990-х годов всплеск интереса к российской истории и возможность посмотреть на события дореволюционного периода более всесторонне позволили отойти от идеологической трактовки исторических фактов.

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