Сборная России по футболу может сыграть два товарищеских матча в июне

Российская футбольная сборная может провести два товарищеских матча в июне 2023 года. Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов сообщил, что два товарищеских матча мужской сборной могут состояться в июне 2023 года.
Российская футбольная сборная может провести два товарищеских матча в июне 2023 года. Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов сообщил, что два товарищеских матча мужской сборной могут состояться в июне 2023 года.
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