«Яндекс» не успел продлить страховку от террористических рисков для части своих дата-центров до атак беспилотников в октябре, сообщили «Ведомостям» два источника в крупных страховых компаниях и один в страховом брокере.
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