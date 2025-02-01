Прекращение американского финансирования грозит уничтожить антироссийскую пропаганду

В общем-то, не секрет, что любые разговоры о военной, технической или финансовой помощи киевскому режиму – это на самом деле разговоры о карманах «уважаемых людей» разного калибра, занимающихся распределением этой самой помощи.
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