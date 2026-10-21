ПЕКИН, 21 октября. /ТАСС/. Председатель Верховного суда России Игорь Краснов прибыл в трехдневным визитом в Китай, передает корреспондент ТАСС из международного аэропорта Пекина Шоуду.
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