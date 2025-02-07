"На Путина можно давить иначе": Из Киева посыпались сценарии войны с Россией. Вслед за Зеленским взял слово Подоляк

С приходом к власти в США Дональда Трампа из Киева посыпались свои варианты войны с Россией. Понимая, что при нынешних условиях ВСУ не смогут продержаться слишком долго, вслед за предложением Владимира Зеленского слово взял Михаил Подоляк.