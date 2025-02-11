Дело директора Центра водных видов спорта дошло до суда

Дмитрий Олеников обвиняется в растрате и получении взятки. В Новосибирске завершено расследование уголовного дела в отношении директора Спортивной школы олимпийского резерва «Центр водных видов спорта» Дмитрия Оленикова.
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