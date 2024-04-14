Клычков поручил Ивановскому укомплектовать резервы Орловской области гвоздями, трубами и мешками на случай ЧС

Региональное правительство внесло изменения в постановление «Об оперативном резерве материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера на территории Орловской области».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии