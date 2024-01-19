Панарин и Кучеров претендуют на "Харт Трофи" в НХЛ

В числе претендентов на приз самому ценному игроку регулярного сезона "Харт Трофи" по версии авторов сайта НХЛ оказались сразу два россиянина – нападающий "Тампы-Бэй Лайтнинг" Никита Кучерова и форвард "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин.
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