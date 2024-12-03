Мстительный Телегин испортил новогодние каникулы дочке от Пелагеи

Хоккеист утверждает, что боится потерять связь с наследницей, но при этом не участвует в ее жизни. Пелагея с дочкой Социальные сетиПевица Пелагея снова столкнулась с подлостью бывшего мужа Ивана Телегина, который, узнав о запланированных каникулах певицы с их общей дочкой в теплых краях, решил сорвать поездку.