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Мстительный Телегин испортил новогодние каникулы дочке от Пелагеи

Мстительный Телегин испортил новогодние каникулы дочке от Пелагеи

Хоккеист утверждает, что боится потерять связь с наследницей, но при этом не участвует в ее жизни. Пелагея с дочкой Социальные сетиПевица Пелагея снова столкнулась с подлостью бывшего мужа Ивана Телегина, который, узнав о запланированных каникулах певицы с их общей дочкой в теплых краях, решил сорвать поездку.

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