Кот принес домой выигрышный лотерейный билет

В Британии кот пришел домой с чужим лотерейным билетом. Об этом пишет Daily Mail. 33-летняя Меган Кристиан из города Пензанс, графство Корнуолл, год назад стала владелицей кота, которого назвала Обезьянкой.
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