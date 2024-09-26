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Кот принес домой выигрышный лотерейный билет

Кот принес домой выигрышный лотерейный билет

В Британии кот пришел домой с чужим лотерейным билетом. Об этом пишет Daily Mail. 33-летняя Меган Кристиан из города Пензанс, графство Корнуолл, год назад стала владелицей кота, которого назвала Обезьянкой.

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