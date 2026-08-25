В Орловской области в Корсаково спасли водителя перевернувшегося грузовика

В социальных сетях появилось трогательное обращение к сотрудникам экстренных служб. Женщина, чей сын попал в серьёзное ДТП в селе Корсаково, поблагодарила пожарных и неравнодушных граждан, которые помогли спасти жизнь её сыну.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии