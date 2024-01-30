Зеркало недели: Залужный отказался уходить в отставку

В Сети продолжают множится слухи вокруг предполагаемой отставки главкома ВСУ Валерия Залужного.Как ранее писал "Царьград Беларусь", накануне многие украинские нардепы одновременно написали о том, что Владимир Зеленский отправил в отставку действующего командующего ВСУ Валерия Залужного.
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