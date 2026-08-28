Общественность часто требовала от российских военных ударов по центрам принятия решений на Украине.
"Станет огромной катастрофой": Россия нашла кащеево яйцо Запада
Комментарии
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Александр Каблучко
Ростислав Мацкевич
Пока ВВП смотрит в ж... трампу ничего толком не будет.
При чем здесь ВВП. Можно подумать он решает кого, куда и зачем. Можно подумать что СВО это способ ведения боевых действий? Бизнес и ничего личного, сплошной договорняк
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1 н.
Александр Каблучко
Александр
Америка ничего не может запретить России.Кишка тонка у США. А у тебя мозгов нет.
При чем тут США и Россия. Бизнес и мафия вне государства, они сами по себе и договариваются сами
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1 н.
Александр Каблучко
Анатолий Сазонов
Ну просто удивительно-на пятый год войны наше командование наконец- то додумалось блокировать порты Украины(которые не должны были действовать не только сегодня,но и вчера и позавчера),а до этого даже не пыталось просто заминировать рейды и проходные каналы идущие к портам.Ну а теперь другой вопрос,почему в Киев не прекращается политический туризм всего Запада?Может наконец-то пора снять с себя маску кота Леопольда и давно решить и эту проблему?!!!
Они просто трудов Ленина не изучали о первоочередных целях в любой войне. Им некогда было, они просто воровали
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1 н.
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