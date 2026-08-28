"Станет огромной катастрофой": Россия нашла кащеево яйцо Запада

Александр Каблучко

Анатолий Сазонов

Ну просто удивительно-на пятый год войны наше командование наконец- то додумалось блокировать порты Украины(которые не должны были действовать не только сегодня,но и вчера и позавчера),а до этого даже не пыталось просто заминировать рейды и проходные каналы идущие к портам.Ну а теперь другой вопрос,почему в Киев не прекращается политический туризм всего Запада?Может наконец-то пора снять с себя маску кота Леопольда и давно решить и эту проблему?!!!