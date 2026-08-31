Путин отметил потенциал сотрудничества РФ и КНР в области цифровых технологий

www.globallookpress.com/Petrov Sergey Технологии искусственного интеллекта открывают новые возможности для экономического развития РФ и КНР, заявил 31 августа президент России Владимир Путин.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ЛЛ Лукашенко: Минск ...
- ЛЛ Россиянам рассказ...
- "Нам удалось обез...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым