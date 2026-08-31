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Путин отметил потенциал сотрудничества РФ и КНР в области цифровых технологий

Путин отметил потенциал сотрудничества РФ и КНР в области цифровых технологий

www.globallookpress.com/Petrov Sergey Технологии искусственного интеллекта открывают новые возможности для экономического развития РФ и КНР, заявил 31 августа президент России Владимир Путин.

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