Глава парламента Ливии сделал заявление о законах изданных госсоветом

Призыв сформировать новое объединенное правительство страны сделал спикер Палаты представителей Агила Салех в ответ на законы изданные Президентским советом страны, 3 мая сообщает ливийский канал The Libya Observer.
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