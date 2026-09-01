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Царьград

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Президент России сделал важное заявление. Что с голосом Путина?

Президент России сделал важное заявление. Что с голосом Путина?

Президент России Владимир Путин проводит большую пресс-конференцию в Бишкеке по итогам саммита ШОС. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что на ней прозвучат важные заявления.

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